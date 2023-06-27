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الثلاثاء، 27-06-2023 12:03 م

دراسة: مسار تحول الطاقة في بريطانيا بطيء بشكل مقلق

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الوكيل الاخباري - يسجل مسار تحول الطاقة في المملكة المتحدة وتيرة بطيئة بشكل مقلق، وفق تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن لجنة تغير المناخ (CCC)، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تقديم المشورة للحكومة البريطانية بشأن بلوغ مرحلة الحياد الكربوني.

ودعا التقرير الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وإعادة المناخ إلى قائمة الأولويات من جديد.

وأدى نشر خطة حكومية من ثلاثة آلاف صفحة حول استراتيجية الحكومة البريطانية، تحمل اسم "Carbon Budget Delivery Plan"، واعتُبرت مخيبة للآمال، خصوصاً إلى تدهور ملحوظ في ثقة لجنة تغير المناخ (CCC) في قدرة المملكة المتحدة لتحقيق أهدافها.

وفي بيان صدر الثلاثاء، قالت لجنة تغير المناخ إنه في حين أن انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد انخفضت حتى الآن بنسبة 46 % عن مستويات عام 1990، فقد تعهدت المملكة المتحدة في قمة كوب26 المناخية خفضها بنسبة 68 % بحلول عام 2030.

وأضاف البيان "لم يتبق سوى سبع سنوات، وبالتالي فإن المعدل السنوي الأخير لخفض الانبعاثات، باستثناء تلك المرتبطة بتوليد الكهرباء، يجب أن يتضاعف أربع مرات".

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يأتي هذا التقرير فيما أشارت محكمة المدققين الأوروبية إلى أن الأهداف المناخية الأوروبية الطموحة لعام 2030 لا تسير على ما يرام، وأنّ أدلة قليلة تثبت أن الإجراءات والأموال المرصودة لهذه الغاية ستكون كافية لتحقيقها.


وأبدت الهيئة الاستشارية الحكومية اعتقادها بأن حكومة المملكة المتحدة تبني جهودها على "الحلول التقنية التي لم يتم اعتمادها بعد على نطاق كافٍ، بدلاً من تشجيع الناس على تقليل أنشطتهم التي تؤدي إلى انبعاثات لثاني أكسيد الكربون".

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