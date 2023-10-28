بسبب العدوان على غزة.. الاحتلال يواجه خطر تعطّل التجارة الخارجية

الوكيل الإخباري - يواجه الاحتلال الاسرائلي خطر اقتصادي متزايد بسبب الحرب على غزة التي أكملت أسبوعها الثالث ويتوقع أن تستمر طويلاً، وهي الحرب التي تبدو أنها ذات تكلفة مرتفعة على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

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وبحسب تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية على موقعها الإلكتروني، يواجه الاحتلال خطر تعطيل التجارة الخارجية في حال استمرت هذه الحرب طويلاً، بما في ذلك تعطيل حركة الشحن البحري والواردات الخارجية من السلع.



وقال التقرير إن خط شحن تايواني رئيسي توقف عن العمل باتجاه ميناء أسدود بعد أن أعلن "حالة القوة القاهرة"، وهي الحالة التي تجعله يتحلل من أية التزامات تعاقدية، وهذه الحالة يجوز إعلانها إثر وقوع أحداث غير عادية مثل الحروب والكوارث الطبيعية.



وبحسب التقرير فان هذه التطورات قد تؤدي الى تهديد واردات وصادرات الاحتلال، مشيراً الى أن ميناء أسدود الذي يقع على بعد 25 ميلاً فقط من تل أبيب، يعتبر بوابة بحرية مهمة لجميع أنواع البضائع التي تنتقل من وإلى كيان الاحتلال، وتحيط به شركات الخدمات اللوجستية، لكن هذا الميناء يقع بالقرب من حدود غزة، على بعد حوالي 31 ميلاً فقط.

