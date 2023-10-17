الأحداث في المنطقة ترفع أسعار القمح عالمياً

الوكيل الإخباري - قلصت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة مكاسبها اليوم، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، وسط آمال بزيادة الطلب العالمي.

اضافة اعلان



وقال محللون، إن العقود الآجلة للذرة تراجعت بشكل واضح، مع مراقبة المتعاملين للحصاد الأمريكي، في حين ساعدت المكاسب في العقود الآجلة لزيت الصويا على ارتفاع عقود فول الصويا.



ويراقب المتعاملون عدوان الاحتلال الغاشم على غزة، وينأى بعضهم بنفسه عن الأسواق بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالصراع.



واستقر عقد القمح الأكثر نشاطاً في بورصة شيكاغو عند 5.79 دولار.



وفي وقت سابق وصل العقد إلى أعلى سعر له في أكثر من أسبوعين عند 5.88 دولار.