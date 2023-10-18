ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد أن أجج انفجار دام في غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي، مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من بيانات اقتصادية أميركية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.



وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ بدء الأزمة على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

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وارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

سكاي نيوز