تعرّف على أسعار العملات الرقمية حول العالم

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 19 مارس 2022، وعادت بيتكوين إلى الصدارة بعد زيادة الإقبال عليها في مواجهة التضخم. اضافة اعلان





وتفيد بيانات البلوكتشين الخاصة بـ "بيتكوين" أن عدد من حائزي العملة الأشهر على المدي الطويل يقومون بعمليات شراء مكثفة وغامضة.



وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات السبت بنسبة 3.37% لتصل إلى 1.88 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغ 91.49 مليار دولار.



سعر بيتكوين اليوم

قفز سعر بيتكوين Bitcoin BTC "العملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم" بنسبة 2.60% لتصل قيمتها إلى 41658.43 دولار، وارتفعت القيمة السوقية لها إلى 790.885 مليار دولار.



ومن المتوقع أن تشهد بيتكوين (BTC) "حركة أكبر" في أقرب وقت في الأسبوع الجاري.



ففي آخر تحديث للسوق، أخبرت مجموعة التداول ديسنتريدر القراء أن الوقت سيأتي قريبًا "لإطلاق" السيولة مع ارتفاع أو انخفاض حركة سعر بيتكوين.



وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايك نوفوغراتز خلال ظهوره أمس الثلاثاء على تلفزيون بلومبرج، أن تصل عملة بيتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم)، إلى مستوى 500 ألف دولار في غضون خمس سنوات.



وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 68 ألفا و992 دولارا.



صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.94% مسجلًا 2942.75 دولار.



وزاد سعر الريبل XRP بنحو 3.37% إلى مستويات 0.812 دولار.

وارتفع سعر عملة تيرا لونا LUNA/USD بنحو 6.28% لتسجل مستويات 88.89 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 4.02% لتسجل 0.8611 دولار.

وكسب سعر سولانا Solana بنسبة 1.18% إلى مستوى 85.74 دولار.

وصعد سعر بولكادوت Polkadot ما نسبته 3.44% إلى مستويات 19.11 دولار.



وزاد دوجكوين DOGE/USD بنسبة 5.43% إلى مستويات 0.121 دولار.