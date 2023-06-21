بعد انخفاض الذهب 40 قرشاً .. كم بلغت أسعار الليرة اليوم في الأردن ؟

الوكيل الإخباري -بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن اليوم الأربعاء 315 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 285 دينارا وفقاً للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

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واكد رئيس النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لـ " الوكيل الإخباري " ان الطلب على الذهب ما زال ضعيفا في الفترة الحالية متوقعا ارتفاع الحركة الشرائية للذهب الاسبوع المقبل تزامناً مع حلول عيد الاضحى المبارك وعودة المغتربين وان اكثر مشتريات الأردنيين من عيار 21 .



وكانت قد انخفضت اسعار الذهب اليوم 40 قرشاً ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رغبة لدى الأردنيين 39.5 دينارا للبيع للمواطنين ، و 37.8 للشراء من المواطنين.





