بعد تراجعات حادة.. النفط يلتقط أنفاسه بعد قرار أوبك+

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس، لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+ على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.



صعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا إلى 86.42 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 84.75 دولار بحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش.

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وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.

سكاي نيوز