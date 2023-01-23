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الإثنين، 23-01-2023 01:47 م

بعد تراجع حاد للدينار.. إعفاء محافظ المركزي العراقي من منصبه

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الوكيل الإخباري - أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين محافظ البنك المركزي من منصبه "بناء على طلبه"، كما أعلن السوداني في مؤتمر صحفي، في وقت تشهد فيه أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تقلباً غير مسبوق.

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ومنذ قرابة شهرين، يواصل سعر صرف الدينار العراقي التراجع، وفيما سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وصل سعر الصرف في السوق حتى 1620 الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت قرابة 10% من قيمتها.


ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثّرت على عرض الدولار في السوق، في حين يحمّل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع. سكاي نيوز 


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