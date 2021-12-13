الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا بالحد من اللامساواة

العلاقمة: مهرجان الزيتون الوطني أنعش القطاع

الأميرة غيداء طلال توقع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر القطري

وزير التربية : الوزارة شكلت لجنة بشأن المعلمين المحالين للاستيداع

"ماستركارد" : 12 خطراً عالمياً قد يعرقل مسيرة الإنتعاش في 2022

مصادر لـ "الوكيل" : ملف العطارات طور التحكيم الدولي ويحتاج لعام قادم على الأقل

الفهد الحباشنة: ما بين ذكرى ثورة الكرك و”موضة” الاستعمار البطل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النعيمات وشطناوي

النائب المشاقبة: قدمت مذكرة رحيل الحكومة لأنها لا تعمل

مصدر نيابي: لا علاقة لسعيدان بقرار إحالة وزير مياه سابق لمكافحة الفساد

الإثنين، 13-12-2021 04:23 م

بغداد توقع عقد طاقة مع شركة صينية

61b739144c59b75b9e329637


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، تعاقدها مع شركة ZPEC الصينية لـ"دعم وإنجاز" عمليات الحفر النفطية.

اضافة اعلان


وذكرت في بيان صحفي، أن "العقد يتضمن تقديم الدعم و إنجاز الأعمال المصاحبة لعمليات الحفر والاستصلاح لصالح الشركات العالمية المشغلة للحقول النفطية العراقية وتطوير كوادر الشركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا".


وأضافت، أن "هذه العقود تأتي في إطار الارتقاء بعمل الجهد الوطني في مجال الحفر".


يذكر أن وزارة النفط العراقية أبرمت مجموعة من العقود مع شركات عالمية متخصصة، منها شركة "هاليبرتون" وشركة "وذر فورد" وشركة "شلمبرجير" لتوسيع نطاق عملها والإسراع بتنفيذ المشاريع وإدخال أنظمة حديثة للعمل.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ey-jak-budou-stresove-testy-vypadat-v-budoucnu-meta-scaled

"ماستركارد" : 12 خطراً عالمياً قد يعرقل مسيرة الإنتعاش في 2022

10201931161450983294601

مطالب بإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

GettyImages-860126718_5

توقعات بتثبيت اسعار المحروقات الشهر المقبل

1220218121132252268922

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

قطر

قطر: 62 مليار دولار تداولات شركات الوساطة المالية منذ مطلع العام

ذهب

استقرار أسعار الذهب محليا