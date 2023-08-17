أميركا تسعى لإيجاد طرق بديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية

الوكيل الإخباري - نددت الولايات المتحدة، بالهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا وقالت إنها تعمل مع شركاء لإيجاد خيارات بديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية.

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وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية "الولايات المتحدة تدعو روسيا للعودة على الفور إلى مبادرة حبوب البحر الأسود" في إشارة إلى اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في 17 يوليو.



وقال إن الولايات المتحدة تسعى إلى "إيجاد طرق وممرات يمكننا من خلالها الاستمرار في نقل الحبوب إلى الأماكن التي تحتاج إليها".

وأضاف أن واشنطن لم تر أي بادرة من الروس تعبر عن رغبتهم في العودة إلى الاتفاق.

