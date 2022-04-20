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الأربعاء، 20-04-2022 09:22 ص

بنك أمريكي يكشف توقعاته لأسعار الذهب والفضة عالميا خلال 2022

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الوكيل الاخباري- يشهد معدنا الذهب والفضة بعض ضغوط البيع الفنية القوية بعد اختبار الذهب لمستوى المقاومة عند 2000 دولار للأونصة بداية الأسبوع.

ومع ذلك، قال المحللون الفنيون في بنك أوف أميركا، إن أي انخفاض في السعر يمكن أن يُنظر إليه على أنه فرصة شراء لكلا المعدنين.

وذكر البنك في تقرير نُشر أمس، أن الذهب لايزال في طريقه لتسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق طالما بقيت الأسعار فوق متوسط الاتجاه عند 1888 دولاراً للأونصة.

ويتوقع البنك أن يواصل الذهب صعوده صوب مستوى 2175 دولاراً للأونصة، على المدى المنظور، وفقاً لما نقله موقع "Kitco"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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