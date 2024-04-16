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الثلاثاء، 16-04-2024 10:09 ص

بنوك عالمية ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد الهجوم الإيراني

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الوكيل الإخباري - زاد الهجوم الإيراني على "إسرائيل" مطلع الأسبوع من المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط على المدى القريب مما دفع بعض البنوك إلى رفع توقعاتها للأسعار.

وشنت إيران هجوماً على "إسرائيل" بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ في وقت متأخر من يوم السبت ردا على هجوم يشتبه بأن إسرائيل نفذته على قنصليتها بسوريا في أول أبريل.

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والرد الإيراني هو أول هجوم مباشر على الأراضي الإسرائيلية مما أثار المخاوف من اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط.

ورفع بنك سيتي توقعاته للنفط على المدى القصير إلى 88 من 80 دولارا للبرميل بناء على زيادة الأسعار نتيجة المخاطر.


وأي صراع شامل بين إيران و"إسرائيل" قد يدفع بأسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.


وأضاف البنك أن أي تراجع في التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد في نطاق يتراوح من آواخر 70 إلى بداية 80 دولارا للبرميل.


وتحوم العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو قرب الـ 90 دولارا للبرميل، في حين أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو تتحرك فوق 85 دولارا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط الجمعة تحسبا للرد الإيراني.

وانضمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدعوة إلى ضبط النفس في الصراع الإيراني الإسرائيلي.

 




 

 


 

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