الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-04-2024 08:10 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن "إسرائيل" سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بصواريخ وطائرات مسيرة، وسط دعوات لضبط النفس من الحلفاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 46 سنتا، أو 0.5%، إلى 90.56 دولار للبرميل.

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وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أيار 43 سنتا، أو 0.5%، إلى 85.84 دولار للبرميل.


وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الاثنين على انخفاض بعدما تبيّن أن الهجوم الإيراني على إسرائيل في مطلع الأسبوع كان أقل ضررا من المتوقع، وهو ما هدأ في البداية المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام.

 




 

 


 

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