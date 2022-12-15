بنوك مركزية عربية ترفع نسبة الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

الوكيل الإخباري - قررت بنوك مركزية عربية، اتباع قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بعد رفعه نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء.

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وقال الفيدرالي الأميركي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تتراوح بين 4,25 إلى 4,50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.



وهذه الزيادة أقل مما قررته المؤسسة في أربع مناسبات سابقة هذا العام عندما رفعت نسبة الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، لكنها لا تزال تعد قفزة حادة.

كما أفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3,1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1,2 إلى 0,5%، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد.

ويستغرق تأثير السياسة النقدية على القطاعات المختلفة وقتًا، لكن ظهرت إشارات إيجابية مؤخرًا مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين في تشرين الثاني/نوفمبر.



- رفع الفائدة في قطر -

قال مصرف قطر المركزي الأربعاء، إنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، تماشيا مع أحدث رفع قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.



وأضاف المصرف في بيان أنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الودائع إلى 5%، والإقراض إلى 5.5%، وإعادة الشراء إلى 5.25% اعتبارا من اليوم الخميس.



- البحرين ترفع الفائدة -

ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس الأربعاء، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برفع أسعار الفائدة بالقدر نفسه.

وقال المصرف في بيان، إن سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع ارتفع إلى 5.25% من 4.75%، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5% - 4.5%.

وارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل أربعة أسابيع إلى 6%، صعد كذلك معدل الإقراض إلى 6.5%.



- خطوة مماثلة في الإمارات -

وقال البنك المركزي الإماراتي الأربعاء، إنه سيرفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 4.4% اعتبارًا من الخميس، مع زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الفائدة بالنسبة نفسها.



وأضاف البنك في بيان، أنه سيحافظ على سعر الاقتراض للسيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية الدائمة عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.



- السعودية ترفع الفائدة -

وقال البنك المركزي السعودي الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس مقتفيا أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في هذا الصدد، في ظل ربط الريال السعودي بالدولار.



وأضاف في بيان أنه رفع أسعار إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي 50 نقطة أساس إلى 5% و4.5% على التوالي.

وكالات