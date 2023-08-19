بورصة عمّان: السوق يعاني من نقص في السيولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

الوكيل الاخباري - اعتبر الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، السبت، أن السوق يعاني من نقص في السيولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن المستثمر "يفضل" إيداع أمواله في البنوك بدلا من البورصة.

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وقال الوظائفي خلال جلسة حوارية عن بورصة عمان أثناء المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، أن أرباح الشركات "تراجعت" في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.



وأظهرت البيانات المالية للشركات المدرجة والتي رصدتها بورصة عمّان واطلعت عليها "المملكة" في وقت سابق تسجيلها صافي أرباح بعد الضريبة بنحو 1.071 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 1.27 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع نسبته 15.7%.



وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران الماضي، بلغت 6 ملايين دينار مشكلة ما نسبته 5.7% من حجم التداول الكلي، فيما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 8.6 مليون دينار.