بيتكوين عند 42 ألف دولار.. هل تبدد حلم الـ 500 ألف دولار؟

الوكيل الاخباري- يبدو أنها كانت مجرد أحلام.. ففيما توقع رئيس صندوق التحوط "تيزا تكنولوجيز"، ميخائيل ماليشيف، في ديسمبر الماضي، أن عملة "بيتكوين" سيصل سعرها إلى ما يتراوح بين 150 ألف 500 ألف دولار، لكن العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية واصلت النزول لتسجل في الوقت الحالي مستوى 42 ألف دولار.



وتسببت الضغوط التي تلاحق الأسواق في أن تشهد سوق العملات الرقمية حالة من التذبذب في التعاملات الأخيرة، ما دفع "بيتكوين" إلى النزول إلى مستوى 42 ألف دولار في تعاملات اليوم.



على صعيد التداولات وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 2.5% خاسرة نحو 51.2 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2004.7 مليار دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 1953.5 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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