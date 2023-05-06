السبت 06-05-2023
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السبت، 06-05-2023 02:41 م

تباين بمؤشرات وول ستريت في أسبوع رغم الارتفاع بآخر الجلسات

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الوكيل الاخباري -  تباينت أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الارتفاع القوي في آخر جلسات الأسبوع، إذ أشارت أرباح قوية من "آبل" إلى قوة نتائج الشركات، بينما أدى نمو أكبر من المتوقع للوظائف لتراجع التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض الفائدة.

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وارتفع سهم شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل" بنسبة 4.69 % في آخر تداولات الأسبوع، ليسجل صعودًا أسبوعيا بنسبة 2.44 % .


خلال الأسبوع الماضي، كان المؤشر "ناسداك" المجمع هو الرابح الوحيد، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.07 % .


كما سجل "ناسداك" ارتفاعا في تداولات بنسبة 2.25 % ، ليصل إلى مستوى 12235.41 نقطة.


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