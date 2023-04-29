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السبت، 29-04-2023 09:04 ص

الفيدرالي يقر بإخفاقه في انهيار سيليكون فالي

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الوكيل الإخباري - دعا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقرير نشر أمس إلى مزيد من الرقابة المصرفية، مقرا بإخفاقاته فيما يتعلق بانهيار بنك سيليكون فالي "إس في بي" الشهر الماضي.

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وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار في بيان : "بعد فشل بنك سيليكون فالي، علينا تعزيز مهام الاحتياطي الفيدرالي في الإشراف والتنظيم، بناء على ما تعلمناه".

 

وأضاف بار أن إدارة "إس في بي" فشلت في إدارة المخاطر بشكل مناسب قبل الانهيار السريع للبنك، بينما فشل مشرفو الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي بعد أن رصدوا مشكلات في البنك المتخصص في تمويل شركات التكنولوجيا. ( الاقتصادية)

 


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