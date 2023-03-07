تتنبأ بأزمات الغذاء العالمية.. منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - ابتكر فريق من الباحثين في أمريكا، منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بالمناطق التي ستحدث فيها أزمات غذاء في العالم اعتمادا على تحليل محتوى المقالات الصحفية والإخبارية.

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ويقول فريق الدراسة من معهد كورانت للعلوم الرياضية التابع لجامعة نيويورك الأمريكية، إن هذه المنظومة يمكن أن تساعد بتحديد أولويات توجيه المساعدات الغذائية الطارئة إلى المناطق الأكثر عرضة للأزمات الغذائية، وتمثل تحسينا للآليات المعمول بها حاليا في هذا الشأن.



ويؤكد صامويل فرايبرجر الباحث الزائر لدى معهد كورانت وأحد المشاركين في الدراسة أن هذا النهج العلمي الجديد يحسن إمكانية التنبؤ بأزمات الغذاء قبل حدوثها بـ 12 شهرا اعتمادا على تحليل التقارير الاخبارية اليومية.



وفي إطار الدراسة التي نشرتها دورية "ساينس أدفانسز" العلمية، جمع الفريق البحثي 11 مليون مقالا وتقريرا تتركز على أزمات الغذاء في 40 دولة من 1980 إلى 2020، وقاموا بتطوير منظومة حاسوبية لاستخراج العبارات والتعبيرات التي تعبر عن أزمات الغذاء، ثم قاموا بتوظيف هذه النتائج للتنبؤ باحتمالات حدوث أزمات الغذاء والمجاعات في المستقبل. ( الاقتصادية )