تجارة عمان تحصل على شهادة الآيزو 9001

الوكيل الإخباري - حصلت غرفة تجارة عمان، على شهادة الاعتماد لمعايير شهادة "الأيزو 9001:2015"، بعد التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الغرفة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية.

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وأشارت الغرفة في بيان لها اليوم، إلى أن عملية التدقيق ودراسة الوثائق تمت من قبل الشركة المانحة (إس جي إس) الأردن، وهي إحدى فروع شركة (إس جي إس) السويسرية، التي تعتبر من الشركات العالمية المتخصصة في منح وتدقيق معايير الحصول على شهادات الايزو.



واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن بناء نظام الجودة والتطوير المؤسسي كان أحد أبرز الأهداف التي سعى مجلس إدارة الغرفة لتحقيقها ضمن خطته الاستراتيجية، وأننا نطمح لمزيد من شهادات الجودة من خلال تطوير الأداء والتميّز في تقديم الخدمات، لافتاً إلى أن ذلك أبسط الحقوق لأعضاء الهيئة العامة.



وأوضح أن الخطة الاستراتيجية شملت الكثير من المشاريع التي كنا نطمح لتحقيقها، لكن جائحة كورونا وتداعياتها حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة، مشيراً إلى أن الجائحة اعطتنا دروسا كثيرة، من أهمها أن ما قبل الجائحة ليس مثل ما بعدها، لأنها بكل تأكيد ستترك ندوباً نفسية وآثاراً سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق ولا بد دائما للاستعداد لأي ظرف طارئ.



وبين الحاج توفيق انه بالرغم من أن الجائحة تسببت في اغلاقات شاملة للقطاعات، الا ان كوادر الغرفة كانت تعمل ليل نهار لخدمة منتسبيها، ولم تغلق الغرفة أبوابها ابداَ.



وأعرب عن اعتزازه ومجلس إدارة الغرفة بكادر غرفة تجارة عمان إدارة وموظفين الذين عملوا بجد ولفترات طويلة لتحقيق متطلبات الحصول على هذه الشهادة، وقال: “فخورون بحصولنا على هذه الشهادة التي تظهر مدى التزامنا المستمر بتحسين أدائنا وتلبية توقعات أعضاء الهيئة العامة.



وشدد على أن الغرفة لن تدّخر جهداً في تطوير ومواكبة التغيّر المتسارع في بيئة الأعمال، واعتبر أن حصول الغرفة على هذه الشهادة هو ثمرة تخطيط مسبق من خلال قيام الغرفة بالتحسين المستمر، المتمثل بقيامها بدورها الجوهري برفع جودة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئتها العامة في القطاع التجاري والخدمي الذي تمثّله، ولتجويد وتحسين الممارسات الإدارية فيها من خلال المراجعة الدورية للعوامل المؤثرة في بيئة عمل الغرفة.



وأضاف الحاج توفيق بأن هذه الخطوة تُعدُّ مناسبةً مُحفزة للسير نحو التميّز المؤسسي الذي تسعى له الغرفة لتكون رائدة في بيئة الأعمال الأردنية، كما اعتبرها بمثابة دعوة لجميع منتسبي الغرفة من مؤسسات وشركات لانتهاج هذه الخطة في تطوير منشأتها لتقوم بأعمالها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.



من جهتهم أكد أعضاء مجلس الإدارة ان هذه الشهادة تأتي، كثمرة للجهود التي نبذلها في غرفة تجارة عمان لتحقيق أعلى المعايير في خدمة أعضاء الهيئة العامة، وزيادة نسبة رضاهم، خصوصاً وأن الحفاظ على مستوى عال من رضا أعضاء الهيئة العامة يعتبر تحديا كبيرا لكثير من الغرف، لكننا تجاوزنا هذا التحدي.



وبيّنوا بأن الحصول على هذه الشهادة هو جزء من الجهد المشترك لمجلس الإدارة وإدارة الغرفة وموظفيها لتقديم الأفضل والأحسن لمنتسبي الغرفة إلى جانب خدمة المكان الواحد التي تخدم أعضاء هيئتها العامة في مختلف القطاعات.



وقال مدير عام الغرفة هشام الدويك أن هذا الاعتماد يُعدُّ إنجازاً فريداً للغرف التجارية الأردنية باعتبار أن غرفة تجارة عمان هي أول غرفة تجارية في المملكة تحصل على هذا الاعتماد الدولي، وهو امتداد للجهود التي تبذلها الغرفة لتمكين القطاع التجاري ودعمه ولتقديم أفضل الخدمات له بشكل يُمكّنه من مواجهة التحديات والمعيقات الضريبية والتشريعية ليقوم بدوره الرئيس في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد اللازمة لتعافيه ونهضته، داعياً غُرف التجارة الأردنية الأخرى في المحافظات لبذل جهودها لحصولها هي كذلك على مثل هذه الشهادة.



وبيّن الدويك بأن هذا الإنجاز الجديد للغرفة لم يكن ليتحقق لولا الدعم المباشر من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تبنّاها المجلس وطبقتها إدارة الغرفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أن غرفة تجارة عمان قد حصلت على هذه الشهادة بعد أن انتهت شركة (SGS) المانحة للشهادات من عملية تدقيق شاملة على كافة إدارات ووحدات الغرفة والتأكد من استيفاء الغرفة لمعايير ومتطلبات الحصول على الشهادة دون أي ملاحظات.

وتسلّم رئيس الغرفة الشهادة من قبل مدير عام شركة "اس جي اس الأردن" المهندس حسن العمري، خلال حفل داخل الغرفة ضم عدد من اعضاء مجلس الادارة ومدير عام الغرفة السيد هشام الدويك وعدد من موظفي الغرفة وبحضور مدير عام شركة الخبراء العرب في الهندسة والإدارة الدكتورة مقبولة حمودة -الشركة الاستشارية- لغرفة تجارة عمان والمهندس هشام جلهم من شركة اس جي اس الاردن.



وكانت الغرفة قد حصلت على هذه الشهادة، سعياً منها لتطبيق أفضل الممارسات وتحقيقاً لأعلى المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة حسب معايير مواصفة “الأيزو 9001:2015″، لغايات التطوير وتحسين الأداء المستمر، وتحقيق متطلبات رضا متلقي الخدمة من أعضاءها.

