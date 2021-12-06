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الإثنين، 06-12-2021 10:27 ص

تجارة عمان تصدر 34054 شهادة منشأ في 11 شهرا

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الوكيل الإخباري - زاد عدد شهادات المنشأ، التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان، خلال الــ 11 شهرا الماضية من العام الحالي، بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2020.

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وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي 34054 شهادة، مقابل 30640 شهادة لنفس الفترة من العام الماضي.


فيما تراجعت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها، في 11 شهرا الماضية بنسبة 21 بالمئة منخفضة لنحو 659 مليون دينار، مقابل 836 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي، للعديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 9157 ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 4572 وسلطنة عُمان 2215 فالعراق 1384 ومصر بعدد 1047 شهادة.


وتوزعت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة على العديد من الدول، حيث جاء العراق بمقدمتها بقيمة 185 مليون دينار والسعودية نحو 70 مليون دينار ومصر 60 مليون دينار والامارات العربية المتحدة 52 مليون دينار، ثم سلطنة عُمان بقيمة نحو 47 مليون دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتوجات الأجنبية (إعادة تصدير) خلال الـ 11 شهرا الماضية نحو 336 مليون دينار والزراعية 145 مليون دينار، والصناعية نحو 106 ملايين دينار، والعربية بقيمة 31 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتوجات أخرى.


وتصدر غرفة تجارة عمّان، التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.


وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية، كذلك حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

 




 

 


 

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