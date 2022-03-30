تحويلات الوافدين في السعودية ترتفع 1.5% إلى 23.7 مليار ريال خلال شهرين

الوكيل الاخباري- ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين) بنسبة 1.53% خلال شهري يناير وفبراير من العام 2022، إلى نحو 23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2020، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".



وجاء الارتفاع رغم تراجع التحويلات بنسبة 0.93% في شهر فبراير الماضي إلى 11.2 مليار ريال (2.99 مليار دولار)، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال (3.01 مليار دولار) في فبراير 2020.



وذلك مقابل ارتفاع تحويلات الوافدين في السعودية بنسبة 3.83% في يناير 2022 إلى 12.52 مليار ريال (3.34 مليار دولار) مقارنة بنحو 12.06 مليار ريال (3.22 مليار دولار) في يناير 2021.

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