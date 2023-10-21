تخفيض تصنيف مصر الائتماني

الوكيل الاخباري - خفضت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "B-" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على مصر.

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وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي ودفعت المزيد من مواطنيها للبحث عن طرق محفوفة بالمخاطر للمغادرة.



وقالت ستاندرد اند بورز إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في مصر من بين عوامل أخرى.



وأظهر استطلاع أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.