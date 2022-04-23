السبت 23-04-2022
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السبت، 23-04-2022 12:37 م

تداعيات حرب أوكرانيا.. نداءات دولية للتحرك بشأن الأمن الغذائي

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الوكيل الاخباري- دعا قادة صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، يوم امس الجمعة، إلى العمل بسرعة على خطة عمل جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في حدث عقد كجزء من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي: ”من الضروري حقًا دفعها للتحرك حتى نتجنب موت أناس دون داع“.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن ”إحدى الخطوات الحاسمة ستكون الحصول على مزيد من الشفافية حول مخزونات البلدان الغذائية لمساعدة الأسواق على العمل بشكل أفضل“.

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