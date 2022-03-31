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الخميس، 31-03-2022 01:45 م

مصر.. 331 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ18% في 10 أيام

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الوكيل الإخباري -بلغت حصيلة بيع شهادة الـ18% ذات الفائدة المرتفعة في مصر رقما قياسيا لتقفز إلى 331 مليار جنيه، خلال 10 أيام من الإعلان عن طرحها.

ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي، قرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة نسبة الفائدة 1% للمرة الأولى منذ خمس سنوات، كما أعلن عن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

ووفق بيان للبنك الأهلي، قال نائب رئيس البنك، يحيى أبوالفتوح، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد 18%، قفزت إلى 218 مليارا في أول 10 أيام من طرحها بنهاية تعاملات أمس.

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