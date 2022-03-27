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الأحد، 27-03-2022 03:50 م

تداول: إقرار هيكل المقابل المالي الجديد للخدمات المقدمة من الشركات التابعة

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الوكيل الاخباري-أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على الهيكل الجديد للمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للمجموعة (شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة") فيما يتعلق بعمولات شراء وبيع الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs) ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ووحدات الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة (CEFs)، وحقوق الأولوية.اضافة اعلان


وسيكون مجموع المقابل المالي الجديد الذي ستتقاضاه الشركات الثلاث نظير هذه الخدمات أعلاه 2.0 نقطة أساس على كل معاملة من كل طرف (البائع والمشتري)، بدلاً من 1.8 نقطة أساس والتي كانت تحسب بواقع 0.9 نقطة أساس نظير خدمة التداول و0.9 نظير خدمات التسوية والحفظ.

وسيتم احتساب الهيكل الجديد للمقابل المالي نظير الخدمات المشار إليها أعلاه الذي ستتقاضاه كل من شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) على النحو الآتي:

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