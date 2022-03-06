أرباح مجموعة تداول ترتفع 17.4% إلى 587.7 مليون ريال في 2021

الوكيل الاخباري-أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 17.4% إلى 587.7 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 500.52 مليون ريال أرباحا في 2020.



وقالت "مجموعة تداول"، في بيان لها، اليوم الأحد، إن سبب هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية وإجمالي الربح والربح التشغيلي.



وأضافت أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 8.01% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.17 مليار ريال، في العام 2021 مقارنةً بنحو 1.08 مليار ريال في العام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الإيجابي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، والتي كانت مدعومة بالأداء القوي للسوق المالية السعودية خلال العام 2021.

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