الأربعاء 13-07-2022
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الأربعاء، 13-07-2022 04:20 م

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في 10 أشهر عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركي، اليوم الأربعاء، لتعمق خسائرها لليوم الثالث، مسجلة أدنى مستوى لها في عشرة أشهر، بفعل ارتفاع الدولار القوي مقابل سلة من العملات العالمية بحسب وول ستريت جورنال.

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وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1722.44 دولار للأونصة، وهو الأدنى منذ أيلول الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1725.79 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1728.56 دولار للأونصة.


وفقدت أسعار الذهب أمس نسبة 0.5 بالمئة من قيمتها، في ثاني خسارة يومية، بفعل الارتفاع الواسع في مستويات الدولار الأمريكي.


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