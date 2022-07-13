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الأربعاء، 13-07-2022 10:27 ص

الدينار الأردني يحتل المركز 4 على قائمة أغلى العملات في العالم

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الوكيل الإخباري - صُنف الدينار الأردني في الترتيب الرابع على قائمة أغلى العملات في العالم، خاصة أن الدينار مرتبط بحقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي، ما يعني أنه مرتبط بالدولار الأمريكي.

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وقال موقع wealthy gorilla المختص إن ترتيب الدينار الاردني يأتي بالرغم أن الاقتصاد الأردني أفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط، إذ أن البلاد لديها القليل من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مشاكل مزمنة مع البطالة والتضخم والديون الخارجية.
 
وجاء في الترتيب الأول الدينار الكويتي، حيث صنفت إنها العملة الأعلى قيمة مقابل الدولار الأميركي، مستفيدة من ثروة الكويت النفطية وحضورها في السوق العالمي. 
 
وفي الترتيب الثاني الدينار البحريني، هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، وقد طُرح أول مرة عام 1965، ويأتي في المرتبة الثانية مدعوماً بالمنتجات والصادرات النفطية، وعلى غرار الدينار الأردني، يُستخدم الدينار البحريني في البحرين فقط، وهو مرتبط بالدولار الأميركي.
 
وحلّ ثالثا الريال العماني، هو العملة الرسمية لسلطنة عُمان، وقد طُرح للمرة الأولى عام 1973 وشهد ارتفاعاً كبيراً في القيمة بسبب نجاح إمدادات النفط وربطها بالدولار الأميركي، علماً أنّ القوة الشرائية لهذه العملة عالية جداً، بحيث يتعين على الحكومة تقديم أوراق نقدية من فئة رُبع ونصف ريال.
 
 
 
 
 
 


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