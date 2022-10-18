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الثلاثاء، 18-10-2022 03:44 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوى في أسبوعين، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس، بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود.

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وبحسب موقع "اف اكس" الاقتصادي الإلكتروني، انخفض الخام الأمير بنسبة 1.25 بالمئة إلى مستوى 84.58 دولار للبرميل الأدنى منذ 4 تشرين الأول الحالي، من مستوى الافتتاح عند 85.65 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 86.49 دولار.


وتراجع خام برنت بنسبة 1.3 بالمئة إلى مستوى 90.74 دولار الأدنى في أسبوعين، من مستوى الافتتاح عند 91.94 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 92.60 دولار.

 

بترا

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