تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

الوكيل الإخباري-تراجع الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، في السوق الأميركية العالمية، أمام الين الياباني، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، تراجع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.41 بالمئة إلى مستويات 113.06، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.53، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 10 تشرين الثاني الحالي عند 112.98، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند113.89.

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