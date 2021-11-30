الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

عويس : سنحاول زيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية

طبيب اردني : الوضع الوبائي مقلق وصعب جدا

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكهرباء في الاردن

الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات

الملك : حريصون على توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الخصاونة يؤكد على أهمية مواصلة دعم استضافة اللاجئين في الأردن

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

44 ألف سائح زاروا الموقع الأثري في جرش في 3 أشهر

الثلاثاء، 30-11-2021 04:05 م

تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

795026-1588888732


الوكيل الإخباري-تراجع الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، في السوق الأميركية العالمية، أمام الين الياباني، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي.

اضافة اعلان


وبحسب "وول ستريت جورنال"، تراجع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.41 بالمئة إلى مستويات 113.06، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.53، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 10 تشرين الثاني الحالي عند 112.98، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند113.89.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أسعار-النفط-تراجع

تراجع أسعار النفط عالميا

وزير المالية

وزير المالية يطلب وقف المكافآت غير المبررة

تفسير حلم رؤية المصباح أو اللمبة في المنام

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الربط الكهربائي

العراق يعلن بدء أعمال ربط الطاقة مع الأردن

0L5A0275

الطاقة:البدء بالتنقيب عن النفط في الجفر والسرحان شباط المقبل

61a5d5704236044cb76fd179

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
اور

أردوغان يأمر بإجراء تحقيق في تراجع قيمة الليرة التركية

الاتجاه-صرف-الدولار

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

economy-140418-3

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

1628176140928

ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني

347725_5_1636029432

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

3dea33a00f4b443ab664b880e3b459af

تراجع الدولار الأميركي أمام الين