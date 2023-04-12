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الأربعاء، 12-04-2023 03:25 م

تراجع الصادرات يضعف الروبل الروسي

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الوكيل الإخباري - انخفض الروبل الروسي الأربعاء متأثرا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدرة.اضافة اعلان


وقال البنك المركزي الروسي الثلاثاء إن فائض ميزان المعاملات الجارية تقلص بنحو 73 بالمئة إلى 18.6 مليار دولار في الفترة ما بين يناير ومارس على أساس سنوي، وذلك مع ضعف قدرة المالية العامة للبلاد على التصدي للانخفاض الحاد في عائدات الطاقة.

وهبط الروبل 0.1 بالمئة أمام الدولار مسجلا 82.06 وخسر 0.1 بالمئة أمام اليورو ليبلغ 89.70. واستقر أمام اليوان عند 11.91. ( سكاي نيوز )

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