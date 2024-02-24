السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 24-02-2024 07:47 ص

توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال 2025

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الوكيل الاخباري - ارتفعت توقعات التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل، واستقرت لمدة 3 سنوات، ما يزيد من الأدلة على أن المرحلة الأخيرة من كبح نمو الأسعار قد تكون صعبة، بحسب ما أظهره مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي.

وانخفض التضخم على نحو سريع في العام الماضي، ويسجل الآن أقل بقليل من 3%، لكن "المركزي الأوروبي"، قال: إنه قد يستغرق أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه عند 2 %، على الرغم من سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف.

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وقال المركزي الأوروبي، استنادا إلى مسح شمل 19 ألفا من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الـ12 شهرا المقبلة ارتفع إلى 3.3 % في كانون الثاني مقارنة مع 3.2 % في كانون الأول ، فيما ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5 %.

 




 

 


 

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