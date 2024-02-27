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الثلاثاء، 27-02-2024 08:06 ص

قانون أوروبي يجبر المصارف على توفير وتحويل الأموال في ثوان

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الوكيل الإخباري - أقر الاتحاد الأوروبي قانوناً يجبر المصارف على توفير دفعات فورية على مستوى التكتل، ما يسمح للعملاء بالقيام بالتحويلات المالية ضمن بلدانه في غضون ثوان.

وبناء على القواعد الجديدة، سيكون بإمكان الناس في أوروبا تحويل الأموال في غضون 10 ثوان في أي وقت من اليوم، وإن كان خارج ساعات العمل، سواء داخل البلد الواحد أو إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق رسميا بحلول أبريل القادم، فيما سيتعين على المصارف ضمن منطقة اليورو السماح بعمليات الدفع الفوري في غضون 18 شهرا من هذا التاريخ.

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وأقرت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 القانون اليوم، بعد ضوء أخضر صدر من البرلمان الأوروبي في وقت سابق.

وفي حال فرضت المصارف أي رسوم، يجب ألا تتجاوز تلك المفروضة للتحويلات الائتمانية العادية، وفق ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي.

 




 

 


 

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