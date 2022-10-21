تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات ليل الخميس/ الجمعة للجلسة الثانية على التوالي في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية ونتائج أعمال الشركات، بحسب موقع " اف أكس " الاقتصادي العالمي.
وعند الإغلاق، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمئة (نحو 90 نقطة) إلى 30333 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30822 نقطة وأقل مستوى 30265 نقطة.
وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8 بالمئة (نحو 29 نقطة) إلى 3665 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3736 نقطة وأقل مستوى عند 3656 نقطة.
وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.6 بالمئة (حوالي 65 نقطة) إلى 10615 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 10837 نقطة وأقل مستوى عند 10574 نقطة.