تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات ليل الخميس/ الجمعة للجلسة الثانية على ‏التوالي في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية ونتائج أعمال الشركات، بحسب موقع " اف أكس " الاقتصادي العالمي.

اضافة اعلان

وعند الإغلاق، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمئة (نحو 90 نقطة) ‏إلى 30333 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30822 نقطة وأقل مستوى 30265 ‏نقطة.‏



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8 بالمئة (نحو 29 نقطة) إلى 3665 نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 3736 نقطة وأقل مستوى عند 3656 نقطة.‏



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.6 بالمئة (حوالي 65 نقطة) إلى 10615 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى عند 10837 نقطة وأقل مستوى عند 10574 نقطة.‏

بترا