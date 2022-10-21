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الجمعة، 21-10-2022 04:09 م

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا

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الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات ليل الخميس/ الجمعة للجلسة الثانية على ‏التوالي في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية ونتائج أعمال الشركات، بحسب موقع " اف أكس " الاقتصادي العالمي.

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وعند الإغلاق، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمئة (نحو 90 نقطة) ‏إلى 30333 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30822 نقطة وأقل مستوى 30265 ‏نقطة.‏


وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8 بالمئة (نحو 29 نقطة) إلى 3665 نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 3736 نقطة وأقل مستوى عند 3656 نقطة.‏


وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.6 بالمئة (حوالي 65 نقطة) إلى 10615 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى عند 10837 نقطة وأقل مستوى عند 10574 نقطة.‏

 

بترا

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