تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، باستثناء داو جونز، ولم تتمكن من تحقيق مكاسب كبيرة كما فعلت خلال الأسابيع الماضية. ومع ذلك، تمكن مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، من الحفاظ على مكاسبه وارتفع نحو 60 نقطة ليصل الى 35628 نقطة، فيما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 10 نقاط ليصل الى 4580 نقطة.

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أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض أكثر من 40 نقطة ليتراجع 14301 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000) حوالى 12 نقطة ليصل إلى 1991 نقطة.



إلى ذلك، استقر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 81 دولارا للبرميل الواحد.



بترا