الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

روسيا تطلق الفيزا الإلكترونية لدول عديدة منها 4 عربية

التعليم العالي تحدد موعد إطلاق مواقع القبول الموحد والتخصصات المطروحة

مجلس النواب يبحث الأربعاء مشروع "الجرائم الإلكترونية" المعاد من الأعيان

نقابة الصحفيين ترحب بالتعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

منتدى الاستراتيجيات: منصة استثمر في الأردن بداية جيدة للتواصل مع المستثمرين

بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

صدور إرادات ملكية سامية

فرصة قوية للشراء.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

1.070 مليار دينار الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة للنصف الأول

القيسي يسلم رئيس بلدية السلط شهادة إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي

 
الثلاثاء، 01-08-2023 11:18 م

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

1690919910509


الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، باستثناء داو جونز، ولم تتمكن من تحقيق مكاسب كبيرة كما فعلت خلال الأسابيع الماضية. ومع ذلك، تمكن مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، من الحفاظ على مكاسبه وارتفع نحو 60 نقطة ليصل الى 35628 نقطة، فيما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 10 نقاط ليصل الى 4580 نقطة.

اضافة اعلان


أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض أكثر من 40 نقطة ليتراجع 14301 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000) حوالى 12 نقطة ليصل إلى 1991 نقطة.


إلى ذلك، استقر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 81 دولارا للبرميل الواحد.


بترا

إقرأ ايضا
349600_5_1659441745

فرصة قوية للشراء.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

64803a5ca97a1

1.070 مليار دينار الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة للنصف الأول

WhatsApp Image 2023-07-27 at 5.33.38 PM

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

5525523

ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية 1.1% خلال الربع الثاني من 2023

720232912367517433060

انخفاض الليرة الذهب بالأردن اليوم 7 دنانير .. تعرف على سعر البيع

كيفية-العناية-بالذهب

الذهب يفقد لمعانه ويهبط إلى ما دون الـ 2000 دولار

أخبار متعلقة
1690829105635

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

1684959097741

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

1690223435734

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 250 نقطة

1689709022915

ارتفاع جديد لمؤشرات الأسهم الأميركية

1689709022915

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

1686600462845

الأسهم الأوروبية تنخفض وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف آذار