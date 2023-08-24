تركيا ترفع معدلات الفائدة 25%

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قرر البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة إلى 25 % في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية التي انتهجها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 25 % وتأتي الزيادة البالغة 7.5 نقطة مئوية في أعقاب زيادة قدرها 2.5 % الشهر الماضي.وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع البنك سعر الفائدة إلى 20 % .وقفزت الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 1.5% لتصل إلى 26.8 ليرة لكل دولار، بعد قرار المركزي التركي.