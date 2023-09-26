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الثلاثاء، 26-09-2023 11:38 ص

تصريح هام من الفيدرالي عن زيادة جديدة بالفائدة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن بقاء التضخم عالقا فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ لا يزال يمثل خطرا أكبر من سياسة البنك المركزي المشددة التي تبطئ الاقتصاد أكثر من اللازم للسيطرة على وتيرة زيادات الأسعار.

وقال جولسبي: "خطر بقاء التضخم أعلى مما نريده هو الخطر الأكبر، حيث يجب علينا إعادة التضخم إلى الهدف".

وقال إن الجدل حول المرحلة الحالية من سياسة الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن كونه مقدار ما سيرفعونه، ويتحول إلى المدة التي نحتاجها للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى الذروة.

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وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية القياسية ثابتًا في نطاق من 5.25٪ إلى 5.5٪، مع توقع معظم صانعي السياسة أن تكون هناك حاجة إلى زيادة ربع نقطة أخرى هذا العام.


ومن المقرر صدور أحدث بيانات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي هذا الأسبوع.


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