الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

الغموض يكتنف مستقبل العملات المشفرة .. هل هي مشروع احتيالي أم استثمار مُبتكر؟

الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية تعزيز العلاقات الثنائية

القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء عرب غدا

انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين اليوم

المركزي يعلن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر

تكريم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن غدا

هناندة: قطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن يشهد تطورا كبيرا

مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي

إغلاق معبر رفح أمام المسافرين الخميس

 
الأحد، 30-04-2023 10:58 ص

تعافي إنتاج شركات الذهب في الصين إلى مستويات ما قبل الوباء

L8P6o


الوكيل الإخباري -  عاد إنتاج شركات الذهب في الصين إلى طبيعته في الربع الأول من هذا العام مع تعافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء، وفقا لبيانات من الجمعية الصينية للذهب.

وأظهرت البيانات التي نقلتها وكالة شينخوا الصينية اليوم الأحد، أنه مع انحسار تأثير كوفيد-19، بلغ إنتاج الذهب من المناجم المحلية التي تديرها كبرى شركات الذهب حوالي 32.72 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل قرابة نصف إنتاج البلاد من الذهب.

وحافظت البنوك المركزية على مستوى العالم على مشتريات صافية من الذهب في الربع الأول من هذا العام. 

وزاد بنك الشعب الصيني حيازاته من الذهب على مدار خمسة أشهر متتالية من كانون الأول 2022 إلى آذار 2023، بما في ذلك زيادة إجمالية قدرها 57.85 طن في الربع الأول.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات الجمعية المذكورة أن احتياطيات الصين من الذهب وصلت إلى 2068.38 طن بنهاية آذار المنصرم.

إقرأ ايضا
2171446-830622233

الغموض يكتنف مستقبل العملات المشفرة .. هل هي مشروع احتيالي أم استثمار مُبتكر؟

800px-Palazzo_Finanze

نمو غير متوقع للاقتصاد الإيطالي

644c9bae4236045d5702ba6d

الرئيس الإيراني: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية ارتفع ما بين 4 إلى 5 أضعاف

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

25

إيطاليا: لا نتوقع صدمات كبيرة بأسعار الطاقة في 2023

21

الركود يضرب تايوان واقتصادها ينكمش 3 % في الربع الأول

أخبار متعلقة
1220222294052929375919

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية الخميس

25

بريق الذهب يخفت مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات الوظائف

ذهب خاص

لليوم الثالث .. أسعار الذهب في الاردن تواصل استقرارها

3202321165626899506663

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

420231112916866474239

أسعار الذهب الأربعاء في الأردن

2156421-508061269

الذهب عالمياً يُحلق فوق 2020 دولار للأونصة