تعافي إنتاج شركات الذهب في الصين إلى مستويات ما قبل الوباء

الوكيل الإخباري - عاد إنتاج شركات الذهب في الصين إلى طبيعته في الربع الأول من هذا العام مع تعافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء، وفقا لبيانات من الجمعية الصينية للذهب.



وأظهرت البيانات التي نقلتها وكالة شينخوا الصينية اليوم الأحد، أنه مع انحسار تأثير كوفيد-19، بلغ إنتاج الذهب من المناجم المحلية التي تديرها كبرى شركات الذهب حوالي 32.72 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل قرابة نصف إنتاج البلاد من الذهب.



وحافظت البنوك المركزية على مستوى العالم على مشتريات صافية من الذهب في الربع الأول من هذا العام.



وزاد بنك الشعب الصيني حيازاته من الذهب على مدار خمسة أشهر متتالية من كانون الأول 2022 إلى آذار 2023، بما في ذلك زيادة إجمالية قدرها 57.85 طن في الربع الأول.

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وأظهرت بيانات الجمعية المذكورة أن احتياطيات الصين من الذهب وصلت إلى 2068.38 طن بنهاية آذار المنصرم.