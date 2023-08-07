تعرّف على أغنى 5 عائلات في العالم - أسماء

الوكيل الإخباري - نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط أكثر 5 عائلات ثراءً في العالم لعام 2023.

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وقالت المجلة إنه من عائلة والتون إلى مجموعة شركات صناعة الحلوى (Mars)، جمعت هذه العائلات ثرواتها عبر الاستثمارات الاستراتيجية، والذكاء في إدارة الأعمال، وتوارث الثروات.



1- عائلة والتون

صافي الثروة: 241.1 مليار دولار

مصدر الثروة: وول مارت

الجنسية: أميركا

تعد عائلة والتون أغنى عائلة في العالم بفضل حصصها في شركة وول مارت، أكبر شركة تجارة تجزئة في العالم على صعيد المبيعات.



ويعود نصف أسهم شركة وول مارت تقريبا إلى 7 ورثة للمؤسسين: سام والتون الذي تُوفي عام 1992، وشقيقه جيمس المتوفى عام 1995. يتضمن الورثة 3 من أولاد سام الأحياء: روب، وجيم، وأليس، وزوجة ابنه كريستي ونجلها لوكاس، إلى جانب ابنتي جيمس آن ونانسي. وبلغت إيرادات وول مارت 611.3 مليار دولار في السنة المالية 2023 التي انتهت في يناير/كانون الثاني الماضي.



2- برنارد أرنو والعائلة

صافي الثروة: 231 مليار دولار

مصدر الثروة: (LVMH)

الجنسية: فرنسا

برنارد أرنو مؤسس إمبراطورية (LVMH) ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.



وهي أكبر مجموعة شركات للسلع الفاخرة في العالم، وتملك 75 علامة تجارية للأزياء ومستحضرات التجميل، مثل (Louis Vuitton) و(Sephora).



في تموز 2022، اقترح أرنو إعادة تنظيم الشركة القابضة (Agache) لمنح حصص متساوية لـ 5 أبناء وبإنجاز تاريخي في نيسان 2023 أصبحت (LVMH) أعلى شركات القارة الأوروبية قيمة على الإطلاق، بعد تجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار. يملك أرنو و(LVMH) كذلك 40% في شركة الاستثمار (L Catterton) التي تملك أصولًا مدارة قيمتها 33 مليار دولار، بما فيها استثمارات في شركتي (Birkenstock) و(Equinox).



3- عائلة كوك

صافي الثروة: 116 مليار دولار

مصدر الثروة: (Koch Industries)

الجنسية: أميركا



يملك تشارلز 42% من شركة الصناعات (Koch Industries) كذلك شقيقه ديفيد الذي تُوفي عام 2019 في سن 79 عامًا.



وقد ورثت جوليا كوك وأبناؤها الـ 3 حصة زوجها ديفيد.



كما أصبح تشارلز رئيس مجلس إدارة (Koch Industries) ورئيسها التنفيذي عام 1967.



وفي عام 2023، أصبح الرئيس التنفيذي المشارك. في حين تشرف جوليا على مؤسسة ديفيد كوك (David H. Koch Foundation) التي تبرعت وزوجها الراحل من خلالها بنحو 1.8 مليار دولار لمكافحة الفقر، والمشكلات المتعلقة بالإدمان، ودعم العدالة الجنائية والتعليم.



4- عائلة مارس

صافي الثروة: 116 مليار دولار

مصدر الثروة: (Mars Inc)

الجنسية: أميركا



تملك عائلة مارس شركة (Mars Inc) إحدى أكبر شركات صناعة الحلوى وطعام الحيوانات الأليفة في العالم.



وقد أُسست الشركة عام 1911 عندما بدأ فرانك مارس بيع الحلوى من مطبخه في واشنطن.



وورث جون وشقيقته جاكلين وشقيقه الراحل فوريست جونيور الذي تُوفي عام 2016 حصصهم في شركة صناعة الحلوى بعد وفاة والدهم عام 1999.



يملك جون ثلث الشركة، وتملك جاكلين ثلثًا فيها، كما تملك بنات شقيقه الراحل فوريست جونيور الـ 4 الجزء الباقي.



وفي تموز 2023، أبرمت (Mars Inc) صفقة للاستحواذ على شركة (Kevin’s Natural Foods).



5- كارلوس سليم حلو والعائلة

صافي الثروة: 102.5 مليار دولار

مصدر الثروة: الاتصالات

الجنسية: المكسيك



يسيطر أغنى شخص في المكسيك، كارلوس سليم حلو وعائلته على شركة (América Móvil) أكبر شركات الاتصالات في أميركا اللاتينية، إذ تمتد عملياتها في 15 دولة على الأقل.



في عام 1990، استحوذ سليم وشركاء أجانب في قطاع الاتصالات على حصة في شركة (Telmex) شركة الاتصالات الهاتفية الوحيدة في المكسيك، وهي تعد اليوم جزءًا من شركة (América Móvil).



ويملك رجل الأعمال العصامي كذلك، حصصًا في شركات إنشاءات، وسلع استهلاكية، وتعدين، وعقارات مكسيكية.



يملك سليم وعائلته نسبة تبلغ 79% من شركة (Grupo Carso) إحدى أكبر مجموعة شركات في أميركا اللاتينية.