الإثنين 23-11-2020
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الإثنين، 23-11-2020 01:26 م

تفاصيل اسعار اللقاحات المتوقعة

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إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI 

الوكيل الاخباري – صرح الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا إنها ستفرض على الحكومات ما بين 25 دولار و 37 دولار لكل جرعة من لقاح COVID-19 المرشح، وذلك إعتماداً على الكمية المطلوبة.

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وتعتبر شركة موديرنا المطور الثاني الذي يقدم نتائج إيجابية لقاح كورونا وبنسبة فعالية 94.5%، في حين تكلفة الحصول على لقاح فايزر يتوقع أن يتحدد السعر عند 19.50 دولار للجرعة، أو 39 دولار للتحصين بجرعتين، ولذلك فإن الغالبية العظمى من سكان العالم الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ستعتمد على لقاح أسترازينيكا AstraZeneca الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد وذلك للأسباب التالية:


1- ستكون أرخص كثيراً من السعر الذي حددته شركة فايزر وشركة موديرنا للقاحها، اللقاح سيكلف ما بين 4 و5 دولارات للجرعة الواحدة.


2- سيتم تصنيعه في بلدان متعددة، وهو ما سيجعل توزيعه أسهل.


3- يمكن الاحتفاظ باللقاح في درجات حرارة الثلاجة


 




 

 


 

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