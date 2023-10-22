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الأحد، 22-10-2023 12:34 م

تقرير: اسعار النفط قد تصل 100 دولار للبرميل قريباً

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الوكيل الإخباري - من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط لتصل الى 100 دولار للبرميل على المدى القصير، بسبب تخفيضات الإنتاج والتوترات الجيوسياسية، وفقا لمذكرة حديثة من قبل الرئيس العالمي لأبحاث السلع في "سيتي إد مورس".

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ويعتقد المحللون أن هذه المستويات المرتفعة ليست مستدامة ويتوقعون تراجعاً بحلول نهاية العام الجاري.


ويشير التقرير، الذي صدر اليوم الأحد، إلى أن ميل السعودية إلى حجب النفط عن السوق، إلى جانب احتفاظ روسيا بقيود التصدير، يمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القصير، وذلك مع نمو العرض بشكل أسرع من نمو الطلب خارج المملكة العربية السعودية وروسيا، حيث تبدو الأسعار حول 90 دولاراً للبرميل غير مستدامة.


وبين التقرير، أنه كان هذا الارتفاع في أسعار النفط واضحاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو 23 دولاراً للبرميل، منذ أواخر يونيو، مع تجاوز الأسعار 91 دولاراً اليوم، وشهدت العقود الآجلة لخام برنت اتجاها صعودياً مماثلاً، حيث ارتفعت بأكثر من 30% خلال نفس الفترة وتقف حاليا فوق 94 دولاراً للبرميل.


ويتوقع المحللون، أن يبلغ متوسط سعر النفط 84 دولاراً في الربع الرابع من عام الجاري، ويتوقعون انخفاضه إلى النطاق المنخفض البالغ 70 دولاراً مع بداية عام 2024. 


تنص مذكرة لمنظمة ( اوبك +) على أن الإنتاج ينمو بين الدول غير الأعضاء في (أوبك+) مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا.


وتشير المذكرة إلى أن ديناميكيات المخزون هذه يجب أن تحافظ على سقف لأسعار النفط الخام للفترة المتبقية من 2023 و 2024.

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