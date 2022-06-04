توقعات بانهيار سوق العملات المشفرة وتبخر مليارات الدولارات

الوكيل الاخباري- وقع عاملون في سوق العملات المشفرة أن يشهد انهياراً وشيكاً يؤدي إلى تبخر مليارات الدولارات، واختفاء بعض العملات بشكل كامل من العالم، فيما شبّه البعض الانهيار المتوقع بما حدث في بدايات الظهور المبكر لسوق "الدوت كوم".



وقال تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت" إنه يوجد حالياً أكثر من 19 ألف عملة مشفرة والعشرات من منصات "بلوك تشين" في العالم، وسط توقعات بأن تشهد السوق انهياراً في هذه الصناعة خلال السنوات القليلة المقبلة يؤدي إلى اختفاء بعض العملات وتراجع قيمة بعضها الآخر.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ريبيل" للمدفوعات عبر الحدود براد جارلينجهاوس، إنه من المحتمل أن تكون هناك "عشرات" من العملات المشفرة التي ستبقى في المستقبل، ما يعني أنه يتوقع اختفاء عدد كبير من العملات المشفرة الموجودة حالياً.

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