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توقع ارتفاع الطلب على الذهب بالتزامن مع عيد الحب

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الأحد، 12-02-2023 01:49 م

توقع ارتفاع الطلب على الذهب بالتزامن مع عيد الحب

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
توقع نقيب أصحاب الحلي والمجوهرات ربحي علان ارتفاع الطلب على شراء الذهب بالتزامن مع اقتراب يوم "عيد الحب" الذي يصادف في 14 شباط من كل عام.

وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب سيزداد على القطع الخفيفة التي تحمل أشكال القلوب والأزهار وأسماء الأشخاص.

وأضاف أن التجار يعمدون في هذه الفترة إلى توفير هذه القطع مراعاة لكافة الشرائح ونظرا لاختلاف القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن الطلب ما زال ضعيفا على شراء الذهب في السوق المحلي وسط ضبابية حول مستقبل أسعار الذهب عالميا.

كما جدد علان تحذيره من العروض الوهمية على أسعار الذهب وخاصة في الفترة الحالية، لافتا إلى أن أسعار الذهب ترتبط بالأسعار العالمية ولا مجال فيها للعروض أو التخفيضات.

ويصادف يوم "عيد الحب" العام الحالي، يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 2023/2/14، وهي مناسبة يعبر فيها مختلف الأشخاص عن حبهم لشركاء الحياة.

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