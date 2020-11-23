الإثنين 23-11-2020
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الإثنين، 23-11-2020 02:46 م

بواقع قرش على كل لتر

توقع برفع أسعار السولار والكاز

محروقات


الوكيل الإخباري - توقع الخبير الاقتصادي والنفطي ، عامر الشوبكي ، أن تقوم الحكومة برفع سعر السولار والكاز مع بداية شهر كانون اول القادم بواقع قرش على كل لتر.

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ورجح الشوبكي ، وفق تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، الإثنين  ، أن يتم تثبيت سعر البنزين بشقية 90 و 95.


وزاد " نظراً لتدني درجات الحرارة مع بداية البرد في شهر كانون اول القادم واستخدام السولار والكاز في التدفئة من قبل معظم المواطنين، نرجو من الحكومة النظر الى مطالب الأردنيين المستمرة بضرورة دراسة حجم الضريبة الكبير المفروض على المشتقات النفطية وتخفيضها".

 

وناشد من أجل المساهمة الفعالة في تخفيف الاعباء على المواطنين والقطاعات المختلفة في ظل المعاناة من تداعيات كورونا الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد".

وبشأن الأسعار العالمية ، فقد أوضح الشوبكي ، أن الاسعار العالمية للنفط وصل معدل بيع العقود الاجلة لبرميل برنت في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الحالي الى 42.1 دولار بزيادة 5% عن معدل بيع العقود الاجلة في شهر اكتوبر/تشرين اول الماضي وقد كانت 40.2 دولار للبرميل.

 

ولفت ، أنه وبالرغم من اغلاقات محدودة في العديد من الاقتصادات المهمة وزيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا وسط احداث جيوسياسية واقتصادية متفرقة، الا ان اسعار النفط الاجلة حققت مكاسب على ثلاث اسابيع متتالية بسبب نجاح التجارب على لقاح كورونا لشركات عديدة منها فايزر و بيونتيك.

 

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