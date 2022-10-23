خبير اقتصادي يقترح فرض ضريبة مرنة على أسعار المحروقات

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

اقترح الخبير الاقتصادي حسام عايش استبدال الضريبة الثابتة على أسعار المحروقات في الأردن بضريبة مرنة.

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وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يمكن بواسطة الضريبة المرنة أن يلمس المواطن انخفاض أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين والديزل اللذان يعدا الأكثر استهلاكا في قطاعات النقل والصناعة.



وأضاف أن الحكومة استهدفت من خلال الضريبة الثابتة ضمان إيراداتها بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميا.



وأشار عايش إلى أن الضريبة المرنة تتيح للحكومة باتخاذ قرار بتخفيضها بناءً على أوضاع السوق، حيث يمكن تخفيضها بنسب كبيرة عكس التخفيض الحالي في تسعير المشتقات النفطية والذي لا يكون كبيرا بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطن في ظل ثبات الدخول والأوضاع الاقتصادية الصعبة.



يذكر أن الضريبة الثابتة على كل لتر بنزين 95 أوكتان تبلغ 57 قرشا، بينما تفرض الحكومة ضريبة على كل لتر بنزين 90 أوكان بقيمة 37 قرشا، أما الكاز والديزل فإن الضريبة على كل لتر منهما تبلغ 16 قرشا.