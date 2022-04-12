الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

السير: 80% من الحوادث المرورية في رمضان تقع قبل الإفطار

مراكز التطعيم يوم الثلاثاء - أسماء

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الضمان يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

6 إصابات بحادث تدهور باص على طريق الزرقاء

استشهاد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في عسقلان

البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

وفيات الثلاثاء 12-4-2022

انخفاض رصيد الدين الحكومي خلال كانون الثاني بمبلغ 244 مليون دينار

الزراعة: نراقب سعر البطاطا ولم نتخذ قرارا للآن بفتح باب الاستيراد

الثلاثاء، 12-04-2022 09:32 ص

دبي: سهم ديوا يقفز 22.6% مقارنة بسعر الطرح في الدقائق الأولى لتداوله

FMWEQ3iacAENanJ


الوكيل الاخباري- قفز سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في افتتاح تداولاته بسوق دبي المالي اليوم الثلاثاء، بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 22.6 % ليصل إلى 3.04 دراهم مع بداية التداولات، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.48 درهم.

وبلغت تداولات السهم أكثر من 116 مليون سهم خلال الدقائق الـ10 الأولى من التداول.

وقاربت التداولات على السهم، 400 مليون درهم في الدقائق الأولى من الجلسة.

وشهد اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول أسهم "ديوا"، في سوق دبي المالي، برمز تداول "DEWA" والرقم الدولي "AED001801011".

ويعد هذا الادراج، الأول في السوق خلال عام 2022، والأول من بين 10 طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
download

من باكستان إلى بيرو.. التضخم يضع هذه الدول على حافة الهاوية

4 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محليا

1548769930110531200

البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

0L5A2429

انخفاض رصيد الدين الحكومي خلال كانون الثاني بمبلغ 244 مليون دينار

6254c49642360448d2606512

أوسكار . عملية أوروبية تستهدف أصول الأشخاص والشركات الروسية

Doc-P-416310-637845314964338940

توقعات صادمة للتجارةالعالمية.. كيف تؤثر الحرب الأوكرانية على العالم؟

أخبار متعلقة
320222892954492650378

سوق الأسهم السعودية يصعد فوق 13200 نقطة.. أعلى مستوى منذ منتصف 2006

download (1)

السعوية للكهرباء تسترد قيمة الصكوك الدولية المستحقة في 3 أبريل بـ1.25 مليار دولار

download

سوق الصرف تستقر في مصر.. والدولار يسجل هذا المستوى

WhatsApp-Image-2022-03-29-at-8.45.15-AM-1536x864

الاستثمار تشارك بملتقى الاستثمار السنوي 2022 AIM

download (3)

الإمارات: لدينا احتياطيات غذاء تكفي 6 أشهر على الأقل

download

تراجع أسواق الإمارات متأثرة بانخفاض الأسهم المصرفية والصناعية