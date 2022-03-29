الاستثمار تشارك بملتقى الاستثمار السنوي 2022 AIM

الوكيل الإخباري -

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تشارك وزارة الاستثمار في ملتقى الاستثمار السنوي 2022 AIM، الذي تقيمه وزارة الاقتصاد الإماراتية على هامش اكسبو 2020 دبي لهذا العام في الفترة 29-31/3/2022 ، بجناح خاص بالمملكة وبمشاركة واسعة من شركاء الوزارة من القطاعين العام والخاص.وأكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو على أن وزارة الاستثمار تحرص على المشاركة بالفعاليات المهمة لترويج الفرص الاستثمارية وعرض المميزات التنافسية في المملكة في المحافل الدولية مشيرا الى ان الوزارة اعدت برنامج متكامل للاستفادة من المشاركة بشكل فاعل.واضاف عمرو ان الوزارة ومن منطلق دورها التكاملي دعت جهات من القطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا الملتقى.وبين امين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ان الوزارة ستقيم على هامش الملتقى ندوة استثمارية لعرض الفرص الاستثمارية من الجهات الاردنية المشاركة بالملتقى بالإضافة إلى عرض عن البيئة الاستثمارية بالمملكة والميزات التنافسية التي تمتلكها مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعتبر من اكبر الملتقيات الاستثمارية التي تعقد من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.ويعقد ملتقى الاستثمار السنوي في مدينة دبي سنويا من عام 2010 ويشارك به عدد كبير من الشركات العالمية والصناديق السيادية خصوصا من منطقة الخليج العربي.