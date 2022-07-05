الثلاثاء 05-07-2022
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الثلاثاء، 05-07-2022 10:55 ص

دولة عربية تقدم دعماً شهرياً للوقود لمواطنيها

بنزين


الوكيل الإخباري - وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم.

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ويجسد توجيه رئيس الدولة بتقديم هذا الدعم، من خلال البرنامج الاجتماعي الأشمل الذي يرفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، الحرص على توفير مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة والمواطنين ذوي الدخل المحدود تعزيزاً للاستقرار الأسري.


ويغطي برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع الاماراتية مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.

 

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