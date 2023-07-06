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الخميس، 06-07-2023 04:15 م

رئيس أكبر مصرف روسي يتوقع تعافي الروبل الروسي

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الوكيل الإخباري - توقع رئيس "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف تعافي سعر صرف الروبل، وأشار الخبير المصرفي الكبير، إلى أن سعر صرف الروبل ليس عند المستويات المثلى الآن لذلك من الجدير انتظار تعافيه.

وقال غريف للصحفيين اليوم الخميس على هامش المؤتمر المالي للبنك المركزي الروسي: "لا أعتقد أن سعر الصرف الآن عند مستواه الأمثل، أعتقد أنه ينبغي أن يتعافى"، واستبعد الخبير تراجع العملة الروسية إلى مستويات منخفضة للغاية مثل التي كان عليها العام الماضي.

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وتوقع الخبير المصرفي استقرار العملة الروسية في المستقبل، وقال: "نراقب مشاكل اقتصادية في البلدان التي تحاول التدخل في تسعير عملتها. الآن سعر الصرف ارتفع وسيكون هناك تأقلم مع الواقع الجديد لجميع قطاعات الاقتصاد. بعض الاستقرار الجديد سيأتي".


وقبل ذلك أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إلى أن سعر صرف الروبل يتراجع الآن تحت تأثير ديناميكيات التجارة الخارجية، وقالت إن فائض الحساب الجاري في الربع الأول من العام 2023 كان أقل بخمس مرات من قيم الذروة في العام السابق 2022.


واليوم الخميس تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام العملات الأجنبية في بورصة موسكو، وسجلت العملة الأوروبية قراءة فوق مستوى 100 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2022.

 

RT

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